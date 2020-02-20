Загитова резко ответила на вопрос о поражении от Косторной

Японские журналисты сняли часовой репортаж о российской фигуристке. Фильм "Королева Загитова: правда о карьере" вышла в эфир 16 ферваля на местном телеканале. Там олимпийская чемпионка рассказывает о начале пути своей карьеры, знаковых моментах, а также делится планами на будущее.
Во время интервью Алину Загитову спросили об Алене Косторной и выступлении на Гран-при во Франции, где олимпийская чемпионка проиграла соотечественнице с отрывом в 20 баллов и заняла второе место. На этот вопрос девушка решила не отвечать, объяснив почему.
"Я не буду говорить, это интервью про меня! Я не буду говорить о других, не просите. Это не поражение, я так не думаю. Вам это так кажется, а я думаю иначе", – резко ответила фигуристка.
Также Алина отметила, что она после Олимпийских игр до сих пор катается, принимает участие в соревнованиях, когда многие предпочитают после достижения высот покинуть фигурное катание.
Напомним, ранее фигуристка заявила о перерыве в карьере, после чего Загитова планирует поступить в Российский государственный университет физической культуры и стать тренером.
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