Загитова решила в будущем не кататься на льду

У олимпийской чемпионки Алины Загитовой, как она сама рассказывает, было несколько моментов в жизни, когда она хотела уйти из спорта. Этого не произошло благодаря целеустремленности и терпению спортсменки. Но недавно Загитова поделилась, что хочет заниматься другой деятельностью – тренерской.
В планах у фигуристки поступить в Российский государственный университет физической культуры. Девушка уже готовит документы. После выпуска Алина хочет стать наставником для новых чемпионов.
Напомним, в конце 2019 года Загитова заявила, что пока не будет выступать и берет паузу в карьере. Также спортсменка поясняет – об уходе речи пока не идет. Сейчас она занята тренировками, разучиванием новых элементов на льду.
Алина Загитова прославилась после побед на масштабных соревнованиях: чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве в 2018-ом и на чемпионате мира в Сайтаме годом позднее. Мировую известность она получила после триумфа на олимпийских играх в Пхенчхане, забрав домой золотую медаль за одиночное катание и серебряную – за командные.
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