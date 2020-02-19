Стало известно о состоянии Сотниковой после серьезной операции

Ранее сообщалось о том, что 23-летней Аделине Сотниковой сделали операцию. О проблемах со здоровьем поклонники фигуристки узнали случайно, когда в сети появились ее снимки из коридора больницы. Аделина сидела в полном одиночестве, а на ее шее был надет компрессионный воротник.
У олимпийской чемпионки диагностировали остеохондроз, поэтому ей потребовалось вмешательство хирургов, пишет "Комсомольская правда". Тренер девшушки Елена Буянова рассказала, что операция была плановой и поводов для беспокойства нет. Сама Сотникова долго хранила молчание, но все же решила поблагодарить подписчиков своего инстаграм-аккаунта за внимание и поддержку.
"Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно и я в надежных руках. Немного переработала", – написала фигуристка.
Также спортсменка добавила, что впереди ее ждет реабилитация, а пока надеется на скорую встречу с поклонниками на льду.
Аделина Сотникова является обладателем множества медалей. Главные свои награды девушка заработала на чемпионатах Европы в 2013 и 2014 годах. Оба раза она заняла второе место. Настоящий триумф Сотникову ждал на Олимпийских играх в Сочи, где за одиночное катание фигуристка забрала домой золотую медаль.
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