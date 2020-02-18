Чемпионку Сотникову неожиданно прооперировали

Аделина Сотникова находится в городской клинической больнице имени Ворохобова. Об этом свидетельствуют фотографии, которые появились в сети. На снимках видно, как чемпионка по фигурному катанию сидит в коридоре в полном одиночестве. На ее шее надет компрессионный воротник.
Как сообщает информационное агентство "Говорит Москва", Аделина перенесла операцию 18 февраля. Оказалось, что у фигуристки остеохондроз. Сама Сотникова пока никак не комментирует произошедшее, в отличие от своего тренера Елены Буяновой.
Наставница спортсменки заявила, что поводов для переживания нет, а операция была запланирована.
Аделина Сотникова сейчас находится в отделении нейрохирургии. Однако эта информация еще не подтверждена. Но известно, что там фигуристка ночует уже не первые сутки.
Ранее сообщалось, что олимпийскую чемпионку раскритиковали за внешний вид на праздновании дня рождения матери. Тогда бьютимейкер-стилист Марина Корабель обратила внимание на непродуманный образ Сотниковой.
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