Аделину Сотникову унизили за внешний вид

Для торжества спортсменка выбрала смелый наряд. Она облачилась в приталенное платье-пиджак, капроновые колготки со стразами и кожаные ботильоны.
Бьютимейкер-стилист Марина Корабель этот образ раскритиковала по всем фронтам. По ее мнению, Аделина совершила несколько очень грубых ошибок.
Прежде всего, по мнению эксперта, Сотниковой необходимо поменять обувь. Ей стоило отдать предпочтение более женственной модели сапог. Или заменить колготки на более плотные.
"Увидев Аделину на фото, у меня сразу возник вопрос, а где ноги – красивые и спортивные?! А все потому что жакет и ботильоны имеют горизонтальные линии, которые визуально "режут " ноги. К тому же такая форма ботильонов совершено не подходит под нарядные колготы", – заявила эксперт.
Тем не менее, Марина нашла и за что похвалить олимпийскую чемпионку Игр-2014 в Сочи. Она утверждает, что макияж и прическа подобраны безукоризненно.
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