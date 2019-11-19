"Депрессия подумает, что вы идиот": Сотникова сбежала из России

Судя по всему, девушка находится в одной из популярных японских сетей кофеен, о чем красноречиво говорит стаканчик с кофе на деревянной поверхности. Одета знаменитая спортсменка весьма просто, но со вкусом – серо-голубые джинсы, подвернутые снизу, черная майка и черная толстовка с нашитыми пайетками.
Дополняет образ легкий макияж с акцентом на яркие брови. На подвижное веко девушка нанесла подводку, чтобы расширить границы глаза и подчеркнуть длинные густые ресницы. Остальное лицо осталось нетронутым – разве что легкий тональный крем и нюдовая помада дополнили милый образ спорстменки.
Разумеется, поклонники Аделины не смогли остаться не удел. Многие поспешили выразить свои искренние комплименты, отмечая красоту спортсменки. Подписчики выразили мнение, что Сотниковой очень идет повседневный наряд, и даже в нем она выглядит потрясающе.
"Суперская! Отличного отдыха! 😝😍😘🌹" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), " Красивая ❤️", "Любую депрессию встречайте с улыбкой. Депрессия подумает что вы идиот и убежит", " Принцесса!❤️", – высказались комментаторы.
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