Ягудин публично унизил Плющенко на льду

Поклонники поинтересовались, какой элемент на льду большего всего нравится Алексею Ягудину. Однако артист решил воспользоваться моментом и, вместо честного ответа на вопрос, опубликовал публичный провал другого фигуриста.
Удивительно, но жертвой насмешек стал двукратный чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. На фотографии спортсмен была запечатлен распластавшимся на льду во время короткой программы на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити.
В следующем вопросе подписчики решили уточнить, расценивал ли Алексей своего коллегу как стоящего соперника. Ответ Ягудина не заставил себя долго ждать. Фигурист сразу же заявил, что мир не крутится вокруг Плющенко.
"Фигурное катание – это не только Плющенко. И без него хватало крутых соперников", – заявил тренер.
По словам Ягудина, на данный момент их общение со звездой зимнего вида спорта оставляет желать лучшего. Напомним, в начале января этого года Алексей раскритиковал Евгения за неудачное показательное выступление его подопечной.
Фигурист добавил, что Александра Трусова опозорилась на Гран-при России из-за отсуствия должной подготовки, которую не обеспечил именитый наставник.
Популярные темы форума
Д Н Ишки прикольный форум!
Как Вы считаете, кто важнее для России, Армения или Азербайджан?
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Парень бьёт
Стоит ли жениться на девушке на 17 лет старше?
Есть ли мужчины у которых нет любовниц?
Украшка полное <цензура>!
Про ненависть к женщине, а ты выбирай свою
Одноклассник задолбал!
Важно ли женщине от кого рожать?