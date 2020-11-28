Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже

В эфире шоу "Вечерний Ургант" Евгений Плющенко признался, что на протяжении долгих лет мечтал о месте, где спортсмены могли бы и проводить время с пользой, и отдыхать от занятий. Супруг Яны Рудковской вспомнил, что в детстве много времени тратил на поездки в метро, катаясь сначала на утренние тренировки, потом – в школу, и после – снова на каток.
По словам Плющенко, Алена Косторная и Александра Трусова, которые с недавних пор занимаются с ним, а также другие воспитанники академии "Ангелы Плющенко" смогут жить в отдельных коттеджах. Спортсменов обеспечат здоровым питанием. Также Евгений планирует обучать фигурному катанию детей с синдромом Дауна и с аутизмом.
Его семилетний сын Александр в столь юном возрасте добился успеха в этом виде спорта благодаря нормальным бытовым условиям, считает Плющенко. Напомним, фигурист поставил наследника на коньки несколько лет назад. Многие пророчат мальчику большое будущее, но он, похоже, сильно устает и может отказаться от мечты.
Саша рассказал Ивану Урганту, что у него есть единственный выходной – воскресенье. Но и в этот день родители не дают сыну отдохнуть как следует. Например, Яна Рудковская заставляет наследника снимать видео для социальных сетей. "Бывает, не хочется <...> Говорил [что не хочу сниматься]. Не слушают", – пожаловался мальчик.
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