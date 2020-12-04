"Психологически меня задавило": Загитова перенесла потрясение

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что не любит смотреть видеоповторы своих прокатов. Особенно, если они неудачные. Девушка обладает таким характером, что может себя психологически загнобить, и для нее это потрясение.
"Когда прокаты хорошие, да, смотрю. Когда плохие... вообще надо бы смотреть, анализировать ошибки. Но я не люблю вспоминать, как это все было, потому что это и так психологически очень задавило меня", – приводит слова Алины Загитовой "Спорт-экспресс".
Сейчас фигуристка переживает непростой период. Она начала с нуля осваивать профессию ведущей и сразу стала вести шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Телезрители с первого же выпуска заплевали Алину Загитову и попросили генерального продюсера проекта Илью Авербуха уволить ее за профнепригодность. Однако он лишь поддержал начинающую ведущую.
Также Алина Загитова призналась, что часто читает комментарии подписчиков в соцсети. Ей не все равно, что о ней думают люди. Впрочем, важнее всего для фигуристки то, что скажет тренер или авторитетные персоны, такие как Татьяна Тарасова.
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