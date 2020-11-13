Волосожар упрекнула Загитову в непрофессионализме

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар пожурила бывшую коллегу Алину Загитову. По ее мнению, девушка только начинает карьеру на телевидении, и ей еще многому надо учиться.



Татьяна Волосожар рассказала, как трудно было давать интервью Алине Загитовой. Все терпеливо ждали, пока она сформулирует свою мысль и задаст нормальный вопрос. Но несмотря ни на что, отметила Волосожар, Загитова большая молодец. Она старается, и у нее обязательно все получится.

Также она подчеркнула, что подопечной Этери Тутберидзе было трудно согласиться стать ведущей шоу "Ледниковый период", ведь для этого ей пришлось оставить карьеру в фигурном катании. К тому же, на ТВ у нее есть трудности.

"Иногда спотыкается в словах, и надо работать с ухом (суфлер – прим. ред.)", – приводит слова Волосожар "Телепрограмма".

Фигуристка отметила, что сейчас олимпийская чемпионка 2018 года уже выглядит на экране увереннее, чем раньше. Она получила опыт и учится на своих ошибках.

Ранее муж Татьяны Волосожар фигурист Максим Траньков раскритиковал Алину Загитову. Он заявил, что ее нельзя назвать идеальной ведущей. Стоит отметить, что сейчас Алине действительно приходится нелегко. На нее обрушилась волна хейта из-за несовершенной артикуляции и отсутствия навыков работы на ТВ. Ее даже предлагали уволить с проекта.