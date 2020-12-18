"Не будем продлевать контракт": Бывшего мужа Бузовой вышвырнули из команды

Сообщается, что скоро Дмитрий Тарасов больше не будет играть за прославленную команду. "Это решение тренерского штаба. Оно уже принято, мы сто процентов не будем продлевать контракт с Дмитрием Тарасовым", – прокомментировал генеральный директор "Рубина". Видимо, дело в том, что в этом сезоне прошли уже девять матчей с участием футболиста, и больших результатов замечено не было.
Известно, что Анастасия Костенко сейчас тоже работает. Жена спортсмена стала ведущей и развивает свой бизнес в Казани. Что будет с ее карьерой после "отставки" футболиста остается загадкой.
Напомним, некоторые подписчики Анастасии Костенко до сих пор винят ее в разрушении брака Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой. Однако еще больше их волнует тема измен футболиста. После развода с певицей стало известно, что верным супругом спортсмен не был.
Несмотря на критику, уже несколько лет девушке удается сохранять теплые отношения с избранником, поддерживать его и повсюду следовать за его желаниями.
На многочисленные вопросы из серии "все мужчины одинаковые" модель
предпочитает говорить, что не стоит мыслить так. Анастасия верит своему
возлюбленному и хочет строить отношения именно с ним.
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