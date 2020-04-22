Блогер потратила на операцию 3 миллиона рублей ради сходства с Бузовой

Когда Ольга Бузова появилась в "Доме-2", вряд ли кто-то предполагал, что наивная и стеснительная блондинка станет суперзвездой, у которой появится не только армия поклонников, но и подражателей. Пользователи Сети заметили на просторах интернета девушку, которая очень похожа на телеведущую.
Чтобы выглядеть как Бузова, она решилась на пластические операции. Поклонница певицы потратила три миллиона рублей. По крайней мере, так уверяет девушка.
Однако быть просто похожей на знаменитость недостаточно. Подражательница завела аккаунт в TikTok и теперь записывает видео, где звучат песни Ольги Бузовой. На ее аккаунт подписались почти 100 тысяч человек.
Пользователи Сети шокированы экспериментами девушки. Они считают идею фанатки безумной. Чтобы восхищаться кумиром, необязательно быть похожим на него, считают комментаторы. Также они отметили, что девушка не имеет индивидуальности.
Некоторые, кстати, предположили, что блогер шутит, а схожесть с Бузовой – результат правильного макияжа. В любом случае, люди уверены, что ведущая "Дома-2" обязана обратить внимание на поклонницу.
Сама Ольга Бузова за естественность. В интервью она уверяла, что никогда не делала пластические операции. Телеведущая в браке с Дмитрием Тарасовым думала об увеличении груди, потому что этого хотел избранник, но так и не решилась лечь под нож хирурга.
Бузова имеет более 20 миллионов подписчиков в "Инстаграм". Среди звезд российского шоу-бизнеса это самый высокий показатель. Певица намерена добиться большего.
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