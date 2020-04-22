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Ольга Бузова. Фото: пресс-служба ТНТ Фото: instagram.com/ne_buzova8 Фото: instagram.com/ne_buzova8
Фото: instagram.com/ne_buzova8 Фото: instagram.com/ne_buzova8 Фото: instagram.com/ne_buzova8

Блогер потратила на операцию 3 миллиона рублей ради сходства с Бузовой

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба ТНТ
В интернете набирает популярность блогер под ником Не_Бузова, которая удивительно похожа на ведущую и экс-участницу реалити-шоу "Дом-2". Девушка уверяет, что это результат пластических операций.
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Когда Ольга Бузова появилась в "Доме-2", вряд ли кто-то предполагал, что наивная и стеснительная блондинка станет суперзвездой, у которой появится не только армия поклонников, но и подражателей. Пользователи Сети заметили на просторах интернета девушку, которая очень похожа на телеведущую.

Фото: instagram.com/ne_buzova8

Чтобы выглядеть как Бузова, она решилась на пластические операции. Поклонница певицы потратила три миллиона рублей. По крайней мере, так уверяет девушка.

Фото: instagram.com/ne_buzova8

Однако быть просто похожей на знаменитость недостаточно. Подражательница завела аккаунт в TikTok и теперь записывает видео, где звучат песни Ольги Бузовой. На ее аккаунт подписались почти 100 тысяч человек.

Фото: instagram.com/ne_buzova8

Пользователи Сети шокированы экспериментами девушки. Они считают идею фанатки безумной. Чтобы восхищаться кумиром, необязательно быть похожим на него, считают комментаторы. Также они отметили, что девушка не имеет индивидуальности.

Фото: instagram.com/ne_buzova8

Некоторые, кстати, предположили, что блогер шутит, а схожесть с Бузовой – результат правильного макияжа. В любом случае, люди уверены, что ведущая "Дома-2" обязана обратить внимание на поклонницу.

Фото: instagram.com/ne_buzova8

Сама Ольга Бузова за естественность. В интервью она уверяла, что никогда не делала пластические операции. Телеведущая в браке с Дмитрием Тарасовым думала об увеличении груди, потому что этого хотел избранник, но так и не решилась лечь под нож хирурга.

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба ТНТ

Бузова имеет более 20 миллионов подписчиков в "Инстаграм". Среди звезд российского шоу-бизнеса это самый высокий показатель. Певица намерена добиться большего.

Автор: 22 апреля 2020, 09:33

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