Загитова вычеркнула соперницу Медведеву из своей жизни

В эфире телеканала "Матч ТВ" Алина Загитова пообщалась с Дмитрием Губерниевым. Журналист задал фигуристке несколько вопросов, один из которых – о Евгении Медведевой.
Загитова подчеркнула, что предпочитает рассказывать лишь о себе, близких и других людях из ее окружения. Очевидно, Евгения Медведева не представляет интереса для спортсменки.
Однако фигуристка охотно поведала о своем отношении к хейтерам. Алина призналась, что давно не реагирует на злые комментарии и критику. Она воспринимает такие высказывания как стимул двигаться дальше.
О своем возвращении в спорт Загитова пока говорить не готова. Она отметила, что сейчас пандемия коронавируса в самом разгаре, из-за чего строить какие-либо планы невозможно.
Напомним, в конце 2019 года Загитова заявила, что намерена прервать свою спортивную карьеру. Несмотря на это, спортсменка продолжила тренироваться с Этери Тутберидзе. К слову, недавно к наставнице вернулась Евгения Медведева.
В 2018-ом Медведева уступила Загитовой во время Олимпийских игр. Алина завоевала золотую медаль, а Евгения – серебряную. После этого 20-летняя спортсменка перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
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