Загитова вычеркнула соперницу Медведеву из своей жизни

О конфликте Алины Загитовой и Евгении Медведевой общественность говорит давно. Сами фигуристки не комментировали слухи. На днях новая ведущая шоу "Ледниковый период" дала понять, что у нее наряженные отношения с соперницей.

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