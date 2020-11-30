Стало известно о контакте Загитовой с Губерниевым

Алина Загитова работает ведущей шоу "Ледниковый период" с паре с Алексеем Ягудиным. После первого же выпуска на фигуристку обрушилась волна хейта за то, что у нее явные проблемы с дикцией, мол, куда ей – быть ведущей на Первом канале. Однако спортсменка не сдалась и работает над речью.

прочитано 293 раза