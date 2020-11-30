Стало известно о контакте Загитовой с Губерниевым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова занимается с репетитором и пытается наладить дикцию, однако пока ее успехи не так заметны. Коллеги всячески поддерживают спортсменку, пока зрители настаивают на ее явной профнепригодности и увольнении.
Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вызвался помочь юному дарованию. Как выяснилось, он предлагал Загитовой тренировки по сценической речи, пишет RT.
"Через два-три занятия со мной Загитова побила бы все рекорды", – заявил Губерниев.
Он настолько загорелся идеей, что даже согласен заниматься с ней бесплатно! Правда, он не исключил, что брал бы деньги не с нее, а с ее представителей. Дмитрий отметил, что разговор об этом велся давно, и тогда Алина не согласилась. Кто знает, может спустя время ситуация изменится... В интервью Sport24 Губерниев намекнул, что его услуги по сценической речи стоят немало.
Недавно Алина Загитова и Дмитрий Губерниев имели возможность пообщаться лично. Это произошло в эфире телеканала "Матч ТВ". Журналист задал фигуристке несколько вопросов, один из которых был о Евгении Медведевой.
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