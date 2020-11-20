Разводу Дзюбы не бывать: после поцелуя с ведущей ничего не страшно

После скандальной истории с интимным видео футболиста слухи стали большой частью его жизни. Сначала появилась информация о том, что родной "Зенит" собирается с ним распрощаться из-за пошатнувшегося авторитета, однако информацию быстро опровергли. Казалось бы, что еще можно придумать, но фантазии людей нет границ: сразу несколько анонимных телеграм-каналов опубликовали новость о том, что жена футболиста собирается с ним развестись.

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