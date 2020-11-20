Разводу Дзюбы не бывать: после поцелуя с ведущей ничего не страшно

Артем и Кристина, как говорится, прошли огонь и воду вместе. Сначала за девушкой ухаживал близкий друг футболиста Иван Комиссаров. Позднее футболист вспоминает, что на завоевание девушки у него ушло всего несколько дней. Кристина Орлова тогда даже не знала, что милый молодой человек – звезда отечественного футбола. К счастью, и с Комиссаровым обошлось без перепалок: они до сих пор близки, обид не осталось.
В 2013 году пара поженилась, и у них родился первый ребенок. С тех пор Кристина не давала ни комментариев, ни интервью. Совершенно не похожая на жен других футболистов, она не нуждается в публичности настолько, что даже не ведет личную страницу в социальных сетях.
В 2015 году случился скандал: женатого Артема Дзюбу застали целующимся с ведущей Марией Орзул. Произошедшее серьезно отразилось на отношениях, но брак удалось сохранить, так как футболист заявил, что переосмыслил ценности, и они пойдут вперед, несмотря ни на что. Вскоре у пары родился второй ребенок.
После появления интимного видео пошли слухи о том, что это отразится на браке. Однако многие считают, что раз девушка даже поцелуй простила, то видео без других женщин точно не может ее задеть. Многие жены футболистов поддержали Дзюбу. Например, бывшая супруга Александра Кержакова. Милана Тюльпанова сказала, что "не обязательно привязываться к негативному, если есть причины для сохранения брака".
Ни Артем Дзюба, ни Кристина пока не комментируют происходящее.
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