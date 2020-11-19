"Садистское наслаждение": почему против опозорившегося Дзюбы развернулась травля

На фоне скандала с интимным видео Артема Дзюбы появилась не менее шокирующая новость: супруга футболиста Кристина хочет развестись. Из-за этого злопыхатели стало обсуждать личную жизнь спортсмена с большим энтузиазмом.

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