"Садистское наслаждение": почему против опозорившегося Дзюбы развернулась травля

Обозреватель издания "Спорт-Экспресс" Вячеслав Короткин призвал общественность отказаться от порицания Артема Дзюбы. У комментатора складывается впечатление, что народ получает "садистское наслаждение", участвуя в травле против бывшего капитана "Зенита".
Короткин отметил, что Дзюба уже понес наказание за свой необдуманный поступок: лишился капитанской повязки в питерской команде, а также ближайших игр сборной России. Обозреватель также подчеркнул: футболиста никто не защищает, но от него нужно отстать.
По мнению комментатора, Дзюба разберется в своих проблемах самостоятельно, в том числе со своим браком. Стоит помнить, что развод Артема и Кристины – всего лишь слух, который может быть запущен недоброжелателями.
У спортсмена есть возможность реабилитироваться, считает Короткин. Он пожелал Дзюбе стойкости. При этом обозреватель не сомневается: футболист вернется на поле, ведь тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что Артема никто не увольнял.
Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео, на котором видно, как Артем Дзюба мастурбирует. Футболист показал себя с нескольких ракурсов. Для кого спортсмен записывал откровенные кадры, неизвестно.
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