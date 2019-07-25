Гагарину и Бузову побил известный спортсмен

Известный журнал Forbes обнародовал рейтинг самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Лидером стал спортсмен Хабиб Нурмагомедов. Его доход составил 11,5 миллионов долларов. На втором месте с большим отставанием оказалась поющая ведущая, звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова, заработавшая 4,4 миллиона долларов. Также в топе оказались хоккеист Александр Овечкин, рэперы Егор Крид и Баста, певец Дима Билан, продюсер Тимати, модель Ирина Шейк, футболист Артем Дзюба. На десятом месте оказалась певица Полина Гагарина с суммой доходов в 5,3 миллионов долларов.
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