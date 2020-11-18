"Она выглядит дурочкой": Дзюба разводится с женой

Появились сведения о том, что жена футболиста готовится подать на развод. Публичный скандал с интимным видео нанес урон семейным отношениям Артема Дзюбы.

Друзья семейства Дзюбы утверждают, что жена спортсмена переживает не лучшие времена. По их словам, ситуация с распространением шокирующего видеоролика стала серьезным поводом для разрыва брачных уз Кристины и Артема. Хороший знакомый футболиста утверждает, что супруга Артема Дзюбы готовится к разводу.

"Больше всего ей неприятно, что вся страна уже знает, какой она выглядит дурочкой.", – сообщила девушка, которая близко общается с Кристиной Дзюбой. Она утверждает, что избранница спортсмена затаила на супруга горькую обиду, ведь она не может не реагировать на такую резонансную ситуацию. Подруга Кристины заявила, что девушка постоянно терпит насмешки знаменитого супруга и больше не хочет оставаться жертвой.

Приятели футболиста поговаривают, что после того, как интимный ролик стал сенсацией, в отношения спортсмена и его супруги стали намного напряженнее. Не так давно ей пришлось выдержать легкую интрижку Артема Дзюбы с телеведущей Марией Орзул, а теперь она даже не знает, чего можно ожидать от именитого избранника.

Напомним, что в браке у Кристины и Артема появились двое сыновей: Никита и Максим. Артем Дзюба любит проводить время с наследниками и гордится ими. В 2020 году его старший сын Никита пошел в первый класс.

