"Мне этого не хватает": известная фигуристка пожаловалась на пенсию в 90 тысяч

В разговоре с телеведущей звезда льда сообщила, что ее пенсия складывается из обычных пенсионных выплат и специальной "президентской" пенсии для олимпийских чемпионов.
Наталья Бестемьянова отметила, что сначала надбавка составляла около 15 тысяч рублей, что раньше было достойными средствами. Впоследствии сумма индексировалась из-за инфляции и к настоящему моменту составляет примерно 60 тысяч.
В общей сложности фигуристка получает порядка 90 тысяч рублей. "У меня так много забот, мне этого не хватает", – призналась она. Кроме того, как пенсионерка и ветеран труда Наталья Бестемьянова имеет льготы на оплату ЖКХ и бесплатный проезд. Также ей положены бесплатные поездки в санатории и специальное лечение.
Как писали "Дни.ру", ранее в эфире шоу спортсменка рассказала о том, каково ей было работать с тренером Татьяной Тарасовой. Олимпийская чемпионка отметила, что попала к ней в самом начале своей карьеры. Тогда девушка танцевала в паре с Андреем Букиным. В 17 лет спортсменка влюбилась в своего старшего товарища по льду Игоря Бобрина. На тот момент фигурист был женат и воспитывал сына.
Наталья Бестемьянова – советская фигуристка в спортивных танцах на льду, олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта СССР. Выступала в паре с фигуристом Андреем Букиным, а ее тренером была Татьяна Тарасова.
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