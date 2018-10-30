Дерзкая фигуристка назвала Загитову и Медведеву делящими кусок мяса кошками
Туктамышева не выбирала выражений, комментируя противостояние Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Спортсменка намерена следить за борьбой своих соперниц и коллег по сборной со стороны и пользоваться всеми преимуществами момента.
"Пусть весь мир наблюдает за противостоянием между Медведевой и Загитовой. Я же буду этим котом посередине, наслаждаясь каждой секундой", – написала фигуристка в Twitter.
Пост сопровождает наглядная анимация с котами, дерущимися за кусок мяса. По словам Туктамышевой, она будет третьим котом – тем самым, который откусывает кусок за куском, пользуясь ситуацией.
Елизавета Туктамышева впервые с 2014 года выиграла этап Гран-при фигурного катания. Россиянка обогнала японку Мако Ямаситу и свою соотечественницу Евгению Медведеву, занявшую 3 место. Эксперты отмечают, что Елизавета по праву вернулась в элиту фигурного катания, передает RT.
Let the world watch battle between Medvedeva and Zagitova. Me? I'll be that middle cat enjoying every second pic.twitter.com/RG6KrSk5kv— Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 30 октября 2018 г.
Своими впечатлениями от выступления россиянки на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada International поделилась олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. По ее мнению, победа Туктамышевой отчасти стала возможной благодаря менее выразительному выступлению соперниц.
Бестемьянова считает, что Елизавету пока рано относить к безоговорочным лидерам сборной России. Истинную расстановку сил покажет чемпионат России, который пройдёт с 19 по 23 декабря.
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