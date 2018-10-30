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Спорт

Дерзкая фигуристка назвала Загитову и Медведеву делящими кусок мяса кошками

Фото: Дни.ру
Елизавета Туктамышева намерена насладиться каждой секундой своего триумфа. Победившая на этапе Гран-при фигуриста сравнила своих соперниц Медведеву и Загитову с дерущимися кошками.
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Туктамышева не выбирала выражений, комментируя противостояние Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Спортсменка намерена следить за борьбой своих соперниц и коллег по сборной со стороны и пользоваться всеми преимуществами момента.

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"Пусть весь мир наблюдает за противостоянием между Медведевой и Загитовой. Я же буду этим котом посередине, наслаждаясь каждой секундой", – написала фигуристка в Twitter.

Пост сопровождает наглядная анимация с котами, дерущимися за кусок мяса. По словам Туктамышевой, она будет третьим котом – тем самым, который откусывает кусок за куском, пользуясь ситуацией.

Елизавета Туктамышева впервые с 2014 года выиграла этап Гран-при фигурного катания. Россиянка обогнала японку Мако Ямаситу и свою соотечественницу Евгению Медведеву, занявшую 3 место.  Эксперты отмечают, что Елизавета по праву вернулась в элиту фигурного катания, передает RT.

Своими впечатлениями от выступления россиянки на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada International поделилась олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.  По ее мнению, победа Туктамышевой отчасти стала возможной благодаря менее выразительному выступлению соперниц. 

Бестемьянова считает, что Елизавету пока рано относить к безоговорочным лидерам сборной России. Истинную расстановку сил покажет чемпионат России, который пройдёт с 19 по 23 декабря. 

Автор: Андрей Евлампиев30 октября 2018, 20:55
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