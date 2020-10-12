"Двух слов связать не может": Авербух сорвался после требования убрать Исинбаеву из "Ледникового периода"

Участниками нового сезона "ледникового периода" стали по традиции профессионалы и просто известные люди, не связанные со спортом. Елена Исинбаева стала единственным членом жюри, которая не поставила высший балл дуэту Регины Тодоренко и Романа Костомарова. Она оценила их выступление в 5,9 баллов. Этот факт не понравился телезрителям. Они посчитали, что Исинбаева несправедлива и действует из личных побуждений.
Досталось и Илье Авербуху. Хореографа и продюсера просят убрать Исинбаеву из шоу насовсем, считая ее непрофессионалом в судействе. По мнению некоторых пользователей Сети, ее речь не поставлена.
"Илья! Убери Исинбаеву из жюри! Она и двух слов то связать не может. Это позорище", – отметили в комментариях "Инстаграм" Авербуха.
Продюсер не выдержал такого фривольного поведения подписчиков и сорвался. Он решил поставить на место выскочек и призвал к субординации.
"Во-первых, наверное, правильней говорить "вы". Во-вторых, что за желание, как только, что-то не по-нашему, сразу убрать?!" – написал Авербух, намекая на то, кто в шоу главный.
Ранее продюсера просили убрать Алину Загитову с поста ведущей шоу. Телезрителей раздражало то, что она еще слишком неподготовленна для этой работы, зажата и имеет плохую артикуляцию. К слову, спортсменка знает свои слабые места. Она занимается с логопедом и активно работает над речью. К тому же, Илья Авербух заявил, что не собирается лишать ее хлеба и продолжит с ней сотрудничество. Хореограф призвал поддержать юную телеведущую.
Напомним, в новом сезоне шоу участвуют пары: Надежда Михалкова и Максим Маринин, Влад Соколовский и Екатерина Боброва, Влад Топалов и Елена Ильиных, Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. В числе судей, как и раньше, Татьяна Тарасова и Александр Мишин. Также есть в судействе и новые лица – Татьяна Навка, Сергей Лазарев и Елена Исинбаева.
Комментируют телепроект Владимир Гомельский и Александр Гришин. Кстати, Гришина тоже просили "убрать" из шоу.
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