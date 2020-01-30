Этери Тутберидзе "покалечила" малолетнюю фигуристку

Одной из учениц Этери Тутберидзе была 14-летняя Алена Канышева. Девочка подавала большие надежды, но в ноябре позапрошлого года повредила позвоночник.
Долгое время врачи пытались устранить последствия травмы, однако это им так и не удалось. Из-за сильных болей Алена не может выполнять сложные прыжки, поэтому накануне заявила об уходе из фигурного катания.
"Хочу рассказать вам о переменах в моей жизни. Я ухожу из одиночного катания, буду пробовать себя в танцах на льду. Травма, которую я получила в ноябре 2018 года, не позволяет мне выполнять необходимую прыжковую нагрузку. Хочу поблагодарить команду Тутберидзе за возможность выучить четверной тулуп – это было моей мечтой! Также хочу поблагодарить всех тренеров, которые работали со мной в одиночном катании", – заявила Канышева.
Фанатов шокировало это известие. Большинство фолловеров обвинили в бедах Алены непосредственно Этери: якобы из-за нее пострадала юная спортсменка.
"В интервью Тутберидзе говорила, как хочет, чтобы Алена была у нее в команде. В итоге переманила и покалечила", "Ее система обучения такова, что, если не прыгаешь четверные, то перспектив у тебя нет. Цурская и Тараканова – чудные фигуристки, но она их выгнала без перспектив!" – негодуют поклонники.
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