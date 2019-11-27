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Спорт

"Уже не нужно называть скотов скотами": Уткин жестко высказался после скандала с допингом

Василий Уткин. Фото: www.globallookpress.com
Журналист и футбольный блогер Василий Уткин жестко высказался после скандала с допингом. По мнению медиа-персоны, ситуация с допуском России на Олимпиаду становится уже настоящим каламбуром.
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Буквально на днях комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) высказал рекомендации отстранить Россию от участия в Олипийских играх 2020 года, которые состоятся в Токио. Специальное заседание состоится 9 декабря 2019 года. Если рекомендации будут приняты, то российские спортсмены, прошедшие допинг-пробы смогут выступить только под нейтральным флагом и во время церемонии награждения будет звучать гимн Олимпиады.

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Подобное не на шутку раззадорило Уткина, о чем он высказался в своем телеграмм– канале. Мужчина отметил, что ему больно и печально от того, что по-настоящему важный аспект его жизни поставлен под угрозу. По мнению спортивного журналиста, комитет уже намерен принять неблагоприятное для России решение.

"Я чувствую полное бессилие. Слова бессильны. Уже не нужно называть скотов скотами, это и так все знают. И я, и мир, и сами скоты. И даже мамы этих скотов уже не обольщаются. Просто рушится то, что я люблю, с помощью чего я смотрю на мир. Мне грустно. У меня много слов. И ни одного подходящего", – высказался Василий.

Судя по всему, Уткин уже предполагает, что ничем хорошим эта эпопея с допинг-скандалами не закончится. Остается лишь открытым вопрос о причинах столь негативного отношения к России, и ведь дело тут даже не столько в растущей конкуренции между спортсменами из разных стран.

"Я пока помолчу. В окно посмотрю, может, налью себе виски на пару пальцев и льда три куска. Или какое-нибудь старое проверенное кино найду. Хорошее, классическое, кровавое", – подытожил свои размышления Василий.

Автор: 27 ноября 2019, 09:12
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