Василий Уткин угодил в грязный гей-скандал
Комментатор канала "Матч ТВ" Георгий Черданцев стал гостем "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой", которое выходит на "Русском радио". Речь зашла и о нетрадиционной сексуальной ориентации журналиста Василия Уткина.
Алла Довлатова сообщила, что примерно пять лет назад журналист сам в этом ей признался. Черданцев был очень удивлен такому неожиданному заявлению. Он предположил, что Василий Уткин сказал это не всерьез.
"Ты его ни с кем не путаешь? Мне, если честно, без разницы. Я не проверял. Впервые об этом слышу. Он мне лично не сообщал. Думаю, что он об этом брякнул в шутку", – ответил ведущей журналист. Однако Довлатова настаивала, что якобы именно из-за этого Василий Уткин в свое время лишился работы на канале "Матч ТВ".
Черданцев же вновь вступился за втянутого в гей-скандал коллегу, отметив, что у того увольнения были другие причины. "Нарушение трудовой дисциплины", – сказал журналист.
Также в программе была поднята другая острая тема – работа спортивных комментаторов. Георгий Черданцев заявил, что деятельность товарищей по творческому цеху комментировать не любит.
Напомним, 3 апреля стало известно о нападении на Василия Уткина. Спортивный комментатор рассказал, что злоумышленник распылил ему в лицо перцовый газ "Черемуха", пострадал левый глаз. Ранее в СМИ говорили о конфликте между Василием Уткиным и главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
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