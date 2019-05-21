Василий Уткин угодил в грязный гей-скандал

Известного спортивного комментатора заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации. На вопрос, правда это или нет, ответил коллега Василия Уткина Георгий Черданцев.

Комментатор канала "Матч ТВ" Георгий Черданцев стал гостем "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой", которое выходит на "Русском радио". Речь зашла и о нетрадиционной сексуальной ориентации журналиста Василия Уткина.

Алла Довлатова сообщила, что примерно пять лет назад журналист сам в этом ей признался. Черданцев был очень удивлен такому неожиданному заявлению. Он предположил, что Василий Уткин сказал это не всерьез.

"Ты его ни с кем не путаешь? Мне, если честно, без разницы. Я не проверял. Впервые об этом слышу. Он мне лично не сообщал. Думаю, что он об этом брякнул в шутку", – ответил ведущей журналист. Однако Довлатова настаивала, что якобы именно из-за этого Василий Уткин в свое время лишился работы на канале "Матч ТВ".

Черданцев же вновь вступился за втянутого в гей-скандал коллегу, отметив, что у того увольнения были другие причины. "Нарушение трудовой дисциплины", – сказал журналист.

Также в программе была поднята другая острая тема – работа спортивных комментаторов. Георгий Черданцев заявил, что деятельность товарищей по творческому цеху комментировать не любит.

Напомним, 3 апреля стало известно о нападении на Василия Уткина. Спортивный комментатор рассказал, что злоумышленник распылил ему в лицо перцовый газ "Черемуха", пострадал левый глаз. Ранее в СМИ говорили о конфликте между Василием Уткиным и главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.