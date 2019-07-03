Алина Загитова и Евгения Медведева попали под прицел допинг-службы
Они составили список, в который вошли 107 человек из конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания. Алина Загитова и Евгения Медведева тоже вошли в международный пул тестирования союза конькобежцев.
Помимо них, там оказалась и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Всего туда попало 25 спортсменов, представляющих Россию.
В фигурном катании – помимо Алины, Жени и Саши – в пул вошли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Виктория Синицына и Никита Кацалапов.
По данным "Комсомольской правды", из конькобежного спорта в списке оказались Павел Кулижников, Денис Юсков, Анна Чернова, Ольга Фаткуллина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Данила Семериков, Екатерина Шихова, Наталья Воронина и Руслан Захаров.
В шорт-треке под особым контролем – Семен Елистратов, Екатерина Константинова и Софья Просвирина.
Специально будут следить за такими звездами мирового спорта, как Юдзуру Ханю (Япония), Свен Крамер (Голландия), Клаудия Пехштайн (Германия), Мартина Сабликова (Чехия), Габриэла Пападакис и Гийом Сизеров (Франция).
Продюсер рассказал, кто стоит за звездой
Поп-король принес соболезнования
Звезда удивила провокационным фото
Продюсер намерен подать иск в суд
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Барановская
Где в России не хотят работать?????
Замуж не хочу!
Маленький член
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Переспать за машину?
Не хочу ходить за больным мужем.
Скандал со свекровью
Надоело быть любовницей
Как попросить справку перед сексом?
Сказал, что отвратительно готовлю
Кончает за 4 минуты
Соврала про возраст
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
В следующий раз платишь ты
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Не связывайтесь с водолеями
Серябкина спит с Фадеевым
Щель между зубов
Кого выбрать?
Можно ли загорать беременной?
Друг думает о смене пола
Сидел в тюрьме
Темникова спала с Серябкиной
Самолёт не доверяю,только поезд.