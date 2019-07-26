Медведева показала своего бойфренда

Совместные фотографии Евгении Медведевой с молдавским спортсменом Лилианом Бынзарем заинтересовали поклонников российской фигуристки. Женская часть аудитории сразу взялась обсуждать внешность юноши. Молодой спортсмен понравился девушкам. "Медвеняша", – написала одна из них.
На прямой вопрос, заданный Евгении Медведевой поклонницами - "Бойфренд?" – спортсменка ответила не сразу. Позже, когда подписчики уже начали кричать "Горько!", комментарий все же появился. "Эм… ему 15…", – разбила Женя надежды фанатов, которые уже готовились обсуждать детали романа.
Евгения Медведева, которая сейчас тренируется в Канаде у Брайана Орсера, добилась нужной физической формы. В начале сезона спортсменка очень переживала, что набрала пару лишних килограммов. Но сейчас фигуристка сильно похудела.
Подписчики поддержали Евгению Медведеву. Одни писали, что спортивная форма у фигуристки выше всяких похвал. Другие хвалили ее фигуру и называли спортсменку "худенькой принцессой".
В то же время фанаты Евгении Медведевой зачастую ведут себя в Сети довольно агрессивно. После отъезда фигуристки из России они периодически вступают в схватки с поклонниками Алины Загитовой. Недавно Илья Авербух призвал болельщиков не устраивать виртуальных боев, поддерживать всех российских спортсменов.
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