Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес

Евгения Медведева выложила в Instagram новый пост. Поклонники завалили ее комплиментами.

Евгения Медведева добилась нужной физической формы. В начале сезона спортсменка очень переживала, что набрала пару лишних килограммов.

Скорее всего, такой скачок произошел на фоне взросления. Впрочем, девушка довольно быстро справилась с этим казусом.

На снимке в соцсети видно, как сильно фигуристка "просушилась". У нее заметно уменьшился объем в ногах, прорезались контуры скул.

Подписчики моментально уловили внешние изменения Евгении. "Спортивная форма просто выше всяких похвал!", "Худенькая принцесса", – написали поклонники.

"Как тростиночка! Хорошенькая!" – восхитилась фанатка.

Также пользователи Сети поддержали фигуристку после неудачно выполненного трюка. "Мы верим в тебя, медвежонок!", "Мы тебя всегда поддержим!" – заверили они.

Напомним, что на днях Медведева решилась сделать четверной сальхов. К сожалению, обе попытки с треском провалились. Как сообщает "7Дней", сначала Евгения приземлилась на обе ноги, а в следующий заход и вовсе упала.