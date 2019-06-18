Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес
Евгения Медведева добилась нужной физической формы. В начале сезона спортсменка очень переживала, что набрала пару лишних килограммов.
Скорее всего, такой скачок произошел на фоне взросления. Впрочем, девушка довольно быстро справилась с этим казусом.
На снимке в соцсети видно, как сильно фигуристка "просушилась". У нее заметно уменьшился объем в ногах, прорезались контуры скул.
Подписчики моментально уловили внешние изменения Евгении. "Спортивная форма просто выше всяких похвал!", "Худенькая принцесса", – написали поклонники.
"Как тростиночка! Хорошенькая!" – восхитилась фанатка.
Также пользователи Сети поддержали фигуристку после неудачно выполненного трюка. "Мы верим в тебя, медвежонок!", "Мы тебя всегда поддержим!" – заверили они.
Напомним, что на днях Медведева решилась сделать четверной сальхов. К сожалению, обе попытки с треском провалились. Как сообщает "7Дней", сначала Евгения приземлилась на обе ноги, а в следующий заход и вовсе упала.
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