Илья Авербух поведал всю правду о тренере Евгении Медведевой

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, хореограф Илья Авербух сообщил неожиданные подробности взаимоотношений фигуристки Евгении Медведевой с ее бывшим тренером Этери Тутберидзе. Также он сделал громкое заявление для поклонников.



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