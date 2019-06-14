Илья Авербух поведал всю правду о тренере Евгении Медведевой
По словам спортсмена, многие считают Этери Тутберидзе монстром и деспотом, но это далеко не так. Несмотря на строгую дисциплину, к подопечным наставница относится с любовью и трепетом.
Авербух добавил, что сам видел, как тренер оберегала Медведеву, как много вкладывала в нее. "У них было абсолютное единение, напоминающее отношения мамы и дочки", – заверил фигурист.
Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года обратился к поклонникам. Он призвал уважать всех спортсменов и поддерживать их одинаково. И при этом перестать оскорблять кого-либо.
"У всех есть свой фаворит. Если вы болеете за своих, это не значит, что надо ненавидеть соперников", – отметил спортсмен.
Авербух напомнил, что услышал много неприятного в свой адрес, после того как прокомментировал выступление Медведевой в прошедшем сезоне. Как сообщает RT, он считает, что на все необходимо смотреть трезво и "не быть слепыми".
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