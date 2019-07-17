Изобретательная Алина Загитова потрясла необычным трюком

Суть заключается в том, чтобы сбить крышку бутылки ногой. Креативная спортсменка нашла альтернативу поинтереснее – проделала этот трюк на коньках.
Алина Загитова опубликовала в Instagram два видеоподтверждения. На первом она сносит пробку лезвием, на втором смахивает рукой, проезжая мимо.
Фолловеры пришли в восторг: "Лучший #bottlechallenge. А на втором видео какая грациозная лань!", "Лучше всех!", "Это, как всегда, лучшее исполнение!", "Везде чемпионка!", "Все сделала эффектно, красиво и изящно!"
"Это не перебьет никто и никогда!" – добавил преданный поклонник.
Накануне Алина опубликовала еще одно видео для флешмоба. Главным героем того ролика стала собака фигуристки, напоминают "Дни.ру".
В прошедшем сезоне Загитова взяла свой финальный приз в фигурном катании. Она стала чемпионкой мира, одержав победу в японском городе Сайтама.
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