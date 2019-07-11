"Ноет и бьет на жалость": Тарасова разнесли за немужское поведение
Журналист разнес спортсмена в своем Telegram-канале. "Читаю высказывания Тарасова и снова удивляюсь. Не разрешают восстанавливаться с дублем, не оплатили операцию, не продлили, не позвали…", - высказался Уткин.
По его словам, наверняка, клуб "Локомотив" не во всем прав, "но кое в чем наверняка. Комментатор напомнил, что Дмитрий Тарасов – довольно богатый мужчина, и к тому же, собирается играть дальше. "Заплати за операцию. Несправедливо?.. Не с кем тренироваться? Да если б и было с кем — найми тренера, это в твоих интересах", – цитирует журналиста "Экспресс-газета".
При этом он добавил, что большие спортсмены вообще сами платят тренерам, чтобы стать лучше. "Вместо этого взрослый парень ноет и бьет на жалость. Похоже, я догадался, кто в паре Тарасов — Бузова был настоящим мужчиной. Очевидно же — тот, кто сделал себя сам. Ничего, кстати, при этом не умея толком", – добил Дмитрия Тарасова Уткин.
Ранее столичный "Локомотив" не стал подписывать новое соглашение с Дмитрием Тарасовым, который выступал за него с 2010 года. Позднее футболист заявил, что клуб решил не оплачивать операцию на ноге, запретив восстанавливаться в составе дублирующего состава команды.
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