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Шоу-бизнес

Тарасов подарил Костенко отобранный у Бузовой автомобиль

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Костенко объявила, что стала автолюбителем. Свои слова модель подкрепила фото, на котором сидит за рулем иномарки. И пользователи Сети сделали вывод, что та катается на машине Ольги Бузовой.

Продолжение: "Беременное" фото Кожевниковой произвело фурор
прочитано 36102 раза

В Stories Instagram супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко опубликовала  фотографию, на которой крупным планом сняла свою руку, лежащую на руле автомобиля известной марки. "Села за руль спустя год и семь месяцев. Нужно ж было когда-то начать", – подписала кадр Анастасия Костенко.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Несмотря на то, что фото сделано очень крупно, да и длится меньше минуты, особо наблюдательные пользователи Сети умудрились определить, что автомобиль той же марки, что в свое время дарил Дмитрий Тарасов бывшей жене Ольге Бузовой, когда они состояли в браке. А некоторые и вовсе высказали убеждение, что футболист, забравший у звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2" машину после развода, подарил ее новой жене.

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов оформили отношения в 2012 году. Пара закатила роскошное торжество, кульминацией которого стал фейерверк, на который молодожены в компании прочих гостей любовались с теплохода. Однако идиллия продлилась недолго. Осенью 2016-го поползли слухи о расставании Ольги и Дмитрия. В декабре, под самый Новый год, стало известно, что Бузова и Тарасов развелись.

Фото: www.globallookpress.com

Впоследствии Ольга, не сдерживая эмоций, в многочисленных интервью давала понять, что Дмитрий просто поставил ее перед фактом. Из-за того, что в свое время они подписали брачный контракт, Бузова буквально осталась без крыши над головой. Футболист также забрал у бывшей жены автомобиль и прочие вещи. А еще она намекнула, что именно Анастасия Костенко стала причиной ее разрушенной личной жизни.

Как ни странно, расставание пошло Ольге Бузовой на пользу. Она занялась песенной карьерой, выпустила несколько композиций, которые стали настоящими хитами, и отправилась в гастрольный тур. Что касается Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко, то они поженились в январе 2018 года. А уже летом модель подарила ему дочь Милану.

Автор: Наталья Аряева15 мая 2019, 15:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
На счет грамотности это к дуре бузовой, в одном предложение две три ошибки Защищать надо человека ,который нравится вам по всем параметрам,а так как вы не любите без грамотных то Бузова не ваш герой Грамотный ты наш ФУ гадкий ты наш
Нет,я к дуре,которая целыми днями сидит и испражняется в комментариях.Возьми учебник и поучись писать и разговаривать,а потом обсуждай чужие умы. И добейся в жизни,хоть чего-нибудь. Овца немытая !
Гость
Ответить
Иван
Девушки! Не связывайтесь со всяким <цензура>-типа Тарасов
Правильно пусть тарасовы живут счастливо Это Бог наградил Тарасова, за мучения с проституткой Бузовой, такой СЕЙЧАС отличной женой и дочкой А бесплодная пусть гуляет до старости
Гость
Ответить
Гость
Ты,сельхоз-навоз, посмотрись в зеркало ! Чем ниже чмо сидит на диване,тем больше онО воняет. Научись грамотно писать,а потом рассуждай о чьем-то уме. Сколько было дур на ДОМе-2,но ни одну дуру ведущей не назначили. Дуры так и остаются там клоунами.
На счет грамотности это к дуре бузовой, в одном предложение две три ошибки Защищать надо человека ,который нравится вам по всем параметрам,а так как вы не любите без грамотных то Бузова не ваш герой Грамотный ты наш ФУ гадкий ты наш
Гость
Ответить
Гость
Ты,сельхоз-навоз, посмотрись в зеркало ! Чем ниже чмо сидит на диване,тем больше онО воняет. Научись грамотно писать,а потом рассуждай о чьем-то уме. Сколько было дур на ДОМе-2,но ни одну дуру ведущей не назначили. Дуры так и остаются там клоунами.
Назначили не из за большого ума а потому что школа притона научила, как ублажать мужика, от которого много можно вытянуть СМЕШНО,что есть дураки которые верят в ум этой прпоституки Она берет другим местом
Гость
Ответить
Сразу понятно, что Антон увез Бузову на продажу а очередную евро страну Она уже была в Португалии,Барселоне,Австрии Продает Арт директор проститутку по кабакам Боится что за <цензура> схватят вот и выдумывает про Питер Накапал старые фото в Питере и выкладывает А Тарасов все правильно сделал как он шалаву ещё не убил что принесла в супружеское ложе венерическую болезнь С такой жить за это орден давать надо
Иван
Ответить
Девушки! Не связывайтесь со всяким <цензура>-типа Тарасов
Ольга Бузова
Ответить
Да вообще этот тарасов задалбал всех с чего это он у машину забрал машину????
Гость
Ответить
Смеется тот, - кто смеется последним...Или как говорят в Одессе -"будем посмотреть"
Гость
Ответить
Гость
И вот это вытье можно назвать творчеством?не смешите нормальных людей!за что бы она не взялась все крах!петь не умеет ведущей быть не имеет права тк связать двух слов не может ресторан конченый туда никто не ходит армяне ее имеют вот ее жизнь а она курит и пьет а спать с ней никто не хочет тем боле жить вовремя Тарасов убежал
Ты,сельхоз-навоз, посмотрись в зеркало ! Чем ниже чмо сидит на диване,тем больше онО воняет. Научись грамотно писать,а потом рассуждай о чьем-то уме. Сколько было дур на ДОМе-2,но ни одну дуру ведущей не назначили. Дуры так и остаются там клоунами.
Гость
Ответить
Гость
Тарасова трудно назвать мужчиной после его так называемого «раздела» имущества. А вот Ольга повела себя очень достойно. Она не бегала по судам,не поливала его грязью во всех ток-шоу. Она занялась работой. Старалась браться за все,чтобы заглушить боль предательства. И во многом она добилась успеха. Ее песенное творчество,это конечно дело вкуса,но...в делом, у нее практически все получается. Успехов и счастья Ольге ! А к Тарасову когда-нибудь бумеранг вернется.Есть законы,не имеющие исключений- это закон ПОДЛОСТИ и закон БУМЕРАНГА.
И вот это вытье можно назвать творчеством?не смешите нормальных людей!за что бы она не взялась все крах!петь не умеет ведущей быть не имеет права тк связать двух слов не может ресторан конченый туда никто не ходит армяне ее имеют вот ее жизнь а она курит и пьет а спать с ней никто не хочет тем боле жить вовремя Тарасов убежал
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