Тарасов подарил Костенко отобранный у Бузовой автомобиль

Анастасия Костенко объявила, что стала автолюбителем. Свои слова модель подкрепила фото, на котором сидит за рулем иномарки. И пользователи Сети сделали вывод, что та катается на машине Ольги Бузовой.

В Stories Instagram супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко опубликовала фотографию, на которой крупным планом сняла свою руку, лежащую на руле автомобиля известной марки. "Села за руль спустя год и семь месяцев. Нужно ж было когда-то начать", – подписала кадр Анастасия Костенко.

Несмотря на то, что фото сделано очень крупно, да и длится меньше минуты, особо наблюдательные пользователи Сети умудрились определить, что автомобиль той же марки, что в свое время дарил Дмитрий Тарасов бывшей жене Ольге Бузовой, когда они состояли в браке. А некоторые и вовсе высказали убеждение, что футболист, забравший у звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2" машину после развода, подарил ее новой жене.

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов оформили отношения в 2012 году. Пара закатила роскошное торжество, кульминацией которого стал фейерверк, на который молодожены в компании прочих гостей любовались с теплохода. Однако идиллия продлилась недолго. Осенью 2016-го поползли слухи о расставании Ольги и Дмитрия. В декабре, под самый Новый год, стало известно, что Бузова и Тарасов развелись.

Впоследствии Ольга, не сдерживая эмоций, в многочисленных интервью давала понять, что Дмитрий просто поставил ее перед фактом. Из-за того, что в свое время они подписали брачный контракт, Бузова буквально осталась без крыши над головой. Футболист также забрал у бывшей жены автомобиль и прочие вещи. А еще она намекнула, что именно Анастасия Костенко стала причиной ее разрушенной личной жизни.

Как ни странно, расставание пошло Ольге Бузовой на пользу. Она занялась песенной карьерой, выпустила несколько композиций, которые стали настоящими хитами, и отправилась в гастрольный тур. Что касается Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко, то они поженились в январе 2018 года. А уже летом модель подарила ему дочь Милану.