Тарасов отчитался о скромных тратах идеальной Костенко
"Моя жена не работает, и, честно говоря, с меня ничего не берет. Сколько я ей даю, столько она и тратит. Она молодец", – с гордостью отметил Дмитрий Тарасов.
Спортсмен отметил также, что Анастасия Костенко является для него идеалом. Именно о такой жене он всегда мечтал. Через 10 лет Дмитрий видит себя многодетным отцом.
"Такую я себе сформулировал в голове и такую я получил. Она должна быть: младше меня, воспитана, не эгоистка, из хорошей семьи, умеет любить и готовить", – рассказал Тарасов в беседе с ведущей YouTube-канала "o Sporte TV".
Напомним, ранее ходили слухи, что мать Дмитрия недовольно тем, что новая невестка не собирается выходить на работу после декретного отпуска. Меж тем сказать, что Костенко не зарабатывает нельзя: модель часто публикует в своих соцсетях рекламные посты. К Анастасии обращаются бренды, торгующие косметикой, детскими вещами и женской одеждой.
Отметим, что Дмитрий Тарасов должен выплачивать дочери от первого брака алименты. В месяц выходит – 480 тысяч рублей. Спортсмен с этой суммой не согласен. В судах он пытается сократить размер выплат, говоря о том, что у него появился еще один ребенок. Однако пока старания Дмитрия Тарасова тщетны.
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