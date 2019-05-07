Элегантная Шарапова произвела фурор на балу

Мария Шарапова победила свою нелюбовь к светским раутам. Известная теннисистка появилась на балу Met Gala – 2019 в роскошном наряде. Сопровождал спортсменку ее бойфренд – британский миллионер Алекс Гилкс.



Мария Шарапова на балу Института костюма появилась впервые. Спортсменка предстала перед гостями и представителями СМИ в платье необычного кроя: верх расшит пайетками, перфорация на талии и прозрачная юбка-плиссе.

Спутник теннисистки, Алекс Гилкс, выбором наряда особо себя не утруждал. Миллионер надел белый пиджак-смокинг с черными лацканами, черные брюки и мокасины на босу ногу.

Если бойфренд теннисистки чувствовал себя на балу совершенно свободно, то Мария Шарапова была немного скованна. Это отметили даже фотографы, которым позировала спортсменка.

Шарапова и Гилкс весь вечер не отходили друг от друга. Они держались за руки и очень мило общались. Наблюдателям это дало повод предположить, что недалек тот день, когда Мария получит предложение руки и сердца от британского предпринимателя.

Мария Шарапова считается одной из завидных невест. Тем не менее 32-летняя красавица до сих пор не замужем. Ухажеров вокруг девушки хватало, но звезда не остановила свой выбор ни на одном из них. Алекс Гилкс и Мария встречаются с начала прошлого года. Все считают, что они очень подходят друг другу и составят отличную пару, пишет Wday.ru.