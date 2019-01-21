Шарапова пришла в ярость из-за вопроса о мельдонии (видео)
В минувшее воскресенье теннисистка проиграла австралийке Эшли Барти со счетом 6:4, 1:6, 4:6. После матча Мария Шарапова встретилась с репортерами. Журналист The Times Стюарт Фрейзер спросил, как ей удается справляться с нагрузками после отказа от мельдония. Мария Шарапова не захотела отвечать и попросила задать следующий вопрос.
Напомним, мельдоний попал в список запрещенных веществ в январе 2016 года. В марте того же года в крови россиянки обнаружили это вещество. Мария Шарапова была дисквалифицирована на два года, но затем Спортивный арбитражный суд решил сократить ее отстранение до 15 месяцев, передает ТАСС.
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