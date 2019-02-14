Мария Шарапова снялась с турнира в США

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира WTA, который пройдет с 4 по 17 марта в городе Индиан-Уэллс в Калифорнии, передает телеканал "360". Спортсменка вынуждена пропустить соревнование из-за травмы правого плеча. Ранее оно же стало причиной пропуска турнира в Санкт-Петербурге. Мария Шарапова призналась, что плечо беспокоило ее и в прошлом году, когда она завершила сезон после открытого чемпионата США. Более того, спортсменка рассказала, что страдает болями с 20 лет.