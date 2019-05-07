Загитова утерла нос опустившейся Туктамышевой

Алина Загитова признана лучшей фигуристкой мира. Рейтинг опубликовал Международный союз конькобежцев. Ближайший конкурент отстает от россиянки более чем на тысячу очков. Елизавета Туктамышева опустилась в рейтинге сразу на три позиции.



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