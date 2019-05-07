Загитова утерла нос опустившейся Туктамышевой
Россиянка Алина Загитова с большим отрывом опередила свою ближайшую преследовательницу японку Сатоко Мияхару. Третье место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) заняла еще одна представительница России – Евгения Медведева.
Алина Загитова и Евгения Медведева – далеко не единственные россиянки в списке. Станислава Константинова и Софья Самодурова расположились на 9-й и 10-й строчках. А запомнившаяся своим оригинальным номером Елизавета Туктамышева оказалась на 13-й позиции – притом что ранее занимала 10-е место.
Выступление юных российских спортсменок, занявших высокие места в рейтинге ISU, ранее высоко оценила Татьяна Навка, напоминает НСН. Они заслуженно поднялись на пьедестал почета чемпионата России по фигурному катанию, уверена фигуристка. "Наши маленькие звездочки не то, что наступают на пятки – они уже на голову выше пытаются быть", – отметила Навка.
Успехи российских фигуристок в сезоне 2018-2019 годов ранее оценила заслуженный тренер Татьяна Тарасова. Особо она отметила Алину Загитову. По словам наставницы, Алина неспроста собрала всю коллекцию медалей – российская звезда выступала так, будто у нее вообще нет соперников.
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