Туктамышева покорила скупую на похвалу Тарасову

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление спортсменки на ЧМ-2019. Елизавета Туктамышева удостоилась высокой оценки.

Татьяна Тарасова довольна выступлением фигуристки, которая с личным рекордом победила в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии. По ее словам, Елизавета Туктамышева проделала огромную работу над собой.

Тренер отметила, что спортсменка очень изменилась с начала сезона – катание Туктамышевой значительно улучшилось. По словам Тарасовой, фигуристка пришла в хорошую форму и, видимо, соскучилась по соревнованиям, потому не побоялась выйти на лед и показать максимум.

"Сегодня Елизавета меня покорила", – цитирует Тарасову НСН. Эти слова тренера дорогого стоят, ведь обычно она очень строга в оценках молодых фигуристов.

Наставница предположила, что 22-летняя фигуристка копила энергию. "Это ее год. Вероятно, работала целыми днями и в очень хорошей форме пришла к победе", – добавила Тарасова.

По ее мнению, Елизавета Туктамышева показала далеко не все возможности. Тренер отметила, что своим примером россиянка доказала: и после 20 лет можно расти в профессиональном плане и оставаться популярной в этом виде спорта.

Напомним, что показ короткой программы ЧМ-2019 по фигурному катанию в Фукуоке состоялся 11 апреля. Первое место заняла японка Рика Кихира, набравшая 83,97 балла. На второй позиции оказалась россиянка Елизавета Туктамышева с 80,54 балла. Тройку замкнула представительница Японии Каори Сакамото, завоевавшая 76,95 балла.

