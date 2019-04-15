Туктамышева покорила скупую на похвалу Тарасову
Татьяна Тарасова довольна выступлением фигуристки, которая с личным рекордом победила в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии. По ее словам, Елизавета Туктамышева проделала огромную работу над собой.
Тренер отметила, что спортсменка очень изменилась с начала сезона – катание Туктамышевой значительно улучшилось. По словам Тарасовой, фигуристка пришла в хорошую форму и, видимо, соскучилась по соревнованиям, потому не побоялась выйти на лед и показать максимум.
"Сегодня Елизавета меня покорила", – цитирует Тарасову НСН. Эти слова тренера дорогого стоят, ведь обычно она очень строга в оценках молодых фигуристов.
Наставница предположила, что 22-летняя фигуристка копила энергию. "Это ее год. Вероятно, работала целыми днями и в очень хорошей форме пришла к победе", – добавила Тарасова.
По ее мнению, Елизавета Туктамышева показала далеко не все возможности. Тренер отметила, что своим примером россиянка доказала: и после 20 лет можно расти в профессиональном плане и оставаться популярной в этом виде спорта.
Напомним, что показ короткой программы ЧМ-2019 по фигурному
катанию в Фукуоке состоялся 11 апреля. Первое место заняла японка Рика Кихира,
набравшая 83,97 балла. На второй позиции оказалась россиянка Елизавета Туктамышева с 80,54 балла. Тройку замкнула представительница Японии
Каори Сакамото, завоевавшая 76,95 балла.
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