"Это что за порно?": народ в шоке от оголившейся Медведевой
Спортсменка готовится к показательным выступлениям. На льду Евгения Медведева появилась в смелом розовом наряде, бежевой шубке и коньках-"чулках". "Что-то розовое", – подписала снимок фигуристка.
Снимок взбудоражил многочисленных поклонников Евгении Медведевой. Причем, мнения по поводу ее внешнего вида оказались противоположными, но равнодушным фото не оставило никого. Мало кто ожидал, что спортсменка осмелится на столь яркий образ.
Многие пользователи соцсети пришли в шок от увиденного. "О Господи. Это что за порно?", "Лифчик Туктамышевой почуял конкуренцию", "В последнее время у Жени пошла тенденция на оголение. Главное не перебарщивать", "Кто рано встает…Тот в шоке от Жени!", "Женское половозрелое. Пошлость какая розовая. Восхищены беспредельно. Пробиваем дно", – высказались фолловеры о костюме Евгении Медведевой.
Напомним, что Евгения Медведева в мае прошлого года покинула группу Этери Тутберидзе и уехала к канадскому наставнику Брайану Орсеру. После этого на фигуристку обрушился шквал критики. Многие назвали Евгению Медведеву предательницей. Недавно фигуристка заняла третье место на чемпионате мира в Японии.
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