Скрывшуюся с золотом Загитову подкараулили в аэропорту
Алина Загитова по окончании чемпионата мира, который стал для нее "золотым", не сразу покинула Японию. Чемпионка выступила в ледовых шоу в трех японских городах – все три представления прошли с аншлагом. Вместе с ней в шоу участвовала и бронзовая призерка мирового первенства Евгения Медведева.
Целая толпа болельщиков встречала Загитову в московском аэропорту – фигуристке вручили венок и несколько букетов. На вопрос, не устала ли она, спортсменка ответила: "После такого не устаешь!" Тем не менее отвечать на другие вопросы Алина отказалась, сославшись на утомленность долгим перелетом.
Алина Загитова стала очень популярной в Японии после победы на ЧМ, ей пришлось дать множество интервью. Один из журналистов спросил фигуристку, каким она видит мужчину своей мечты. Загитова очень смутилась, покраснела и заявила, что ей задали странный вопрос. Кроме того, фигуристка сказала, что обязательно привезет из Японии косметику. По словам спортсменки, в Стране восходящего солнца она очень хорошего качества, и ей безумно нравится, пишет Teleprogramma.pro.
Напомним, Алина Загитова завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Сайтаме. После блестящей победы она приняла участие в фотосессии для японского журнала. Фигуристка рассказала, что примерила наряды от таких известных брендов, как Dior, Dolce&Gabbana, Givenchy и McQueen. Алина Загитова пообещала, что результаты фотосессии поклонники смогут увидеть в конце апреля.
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