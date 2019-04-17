Вскрылась правда о нарядах для чемпионки Загитовой
О нарядах фигуристки рассказала автор костюмов группы тренера Этери Тутберидзе Ольга Рябенко. Дизайнер отметила, что костюм во время выступления должен сочетаться с музыкой.
Рябенко привела пример: в 2018 году Алина Загитова каталась в пачке лебедя и в красной пачке, поскольку у программы была балетная тема. По ее словам, идея образа появляется сразу после прослушивания композиции, под которую фигуристка выйдет на лед. Потом эскиз платья должны одобрить тренер, хореограф и сама спортсменка, передает сайт "Комсомольская правда".
При создании костюма очень важно достигнуть единой точки зрения. "Например, ситуация: спортсмен некомфортно чувствует себя в зеленом цвете, а мы ему сшили наряд именно такого цвета. Естественно, он упрется и надевать его не будет.
"С Алиной таких ситуаций не возникало", – призналась Рябенко. Она добавила, что результат может отличаться от эскиза, но в итоге все приходят к согласию.
Кроме того, раскрыла Ольга Рябенко и цену нарядов фигуристок. К примеру, стоимость простейшего детского платья составляет 30 тысяч рублей.
Цены костюмов Алины Загитовой модельер раскрывать не стала. Известно, что стоят они недешево, и платит за них Федерация фигурного катания. Также дизайнер поведала, что на создание одного наряда для Алины Загитовой уходит около двух недель.
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