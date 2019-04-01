Тутберидзе раскрыла главный секрет успеха Загитовой
Тренер российских фигуристок Этери Тутберидзе подчеркнула, что физическое развитие ее подопечных ничем не сдерживается. Когда журналисты спрашивают об этом наставницу, она в шутку просит их достать такое средство – которого, на самом деле, конечно же не существует.
"Читаю про себя, что мы что-то сдерживаем. Иногда шутя прошу дать мне такое средство, чтобы я им воспользовалась", – рассказала Тутберидзе.
Наставница фигуристок отметила, что сдерживают развитие тела лишь постоянные физические нагрузки. По словам Этери Тутберидзе, когда их интенсивность снижается, организм направляет избыточную энергию в рост.
Видимо, это и произошло в этом сезоне с Загитовой. По словам Этери Тутберидзе, Алина сильно изменилась – она росла и превратилась в маленькую женщину. Физиологические изменения и стали главной причиной трудностей, с которыми столкнулась фигуристка.
"Наверное, самой сложной медалью в моей карьере было золото Алины на чемпионате мира. Я доказала именно себе, что я могу", - приводит слова наставницы телеканал "360".
Подопечная Этери Тутберидзе на чемпионате мира в японской Сайтаме завоевала золотую медаль. Загитова показала лучший результат как в короткой, так и в произвольной программе. А по итогам сезона ученица Тутберидзе стала первой россиянкой, получившей все титулы в женском фигурном катании.
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