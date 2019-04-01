Тутберидзе раскрыла главный секрет успеха Загитовой

Этери Тутберидзе раскрыла секрет успеха Алины Загитовой. Свою ученицу тренер назвала "маленькой женщиной".

Тренер российских фигуристок Этери Тутберидзе подчеркнула, что физическое развитие ее подопечных ничем не сдерживается. Когда журналисты спрашивают об этом наставницу, она в шутку просит их достать такое средство – которого, на самом деле, конечно же не существует.

"Читаю про себя, что мы что-то сдерживаем. Иногда шутя прошу дать мне такое средство, чтобы я им воспользовалась", – рассказала Тутберидзе.

Наставница фигуристок отметила, что сдерживают развитие тела лишь постоянные физические нагрузки. По словам Этери Тутберидзе, когда их интенсивность снижается, организм направляет избыточную энергию в рост.

Видимо, это и произошло в этом сезоне с Загитовой. По словам Этери Тутберидзе, Алина сильно изменилась – она росла и превратилась в маленькую женщину. Физиологические изменения и стали главной причиной трудностей, с которыми столкнулась фигуристка.

"Наверное, самой сложной медалью в моей карьере было золото Алины на чемпионате мира. Я доказала именно себе, что я могу", - приводит слова наставницы телеканал "360".

Подопечная Этери Тутберидзе на чемпионате мира в японской Сайтаме завоевала золотую медаль. Загитова показала лучший результат как в короткой, так и в произвольной программе. А по итогам сезона ученица Тутберидзе стала первой россиянкой, получившей все титулы в женском фигурном катании.