Тутберидзе постигла страшная трагедия

Этери Тутберидзе рассказала о тяжелом периоде в своей жизни. Заслуженный тренер России – вопреки советам друзей – опубликовала в соцети откровенное письмо.

Победы подопечных Этери Тутберидзе на Олимпиаде 2018 года совпали с самым тяжелым периодом в жизни тренера. За сутки до отъезда команды на сборы ее мать частично парализовало, позже врачи обнаружили у нее рак мозга.

"В день моего отъезда на сборы перед Олимпиадой, у моей мамы случился удар. Частичная парализация, позже оказалось – рак головного мозга. Моя дочь живет в общеобразовательной школе, чтобы не жить дома одной. Слезы моей дочери по телефону, которая осталась в Москве, в одиночестве. Борьба за жизнь матери. Олимпиада. Медали. Награждение. Люди поздравляют, заглядывают в глаза, ищут ответную радость, а ее как будто нет", – призналась Тутберидзе.

Известие о смерти матери Этери Тутберидзе стало шоком даже для ее друзей – наставница до последнего скрывала информацию о ее недуге. Тренер призналась, что только спустя полгода смогла заговорить об этом и найти в себе силы двигаться дальше.

Тяжелый период совпал у наставницы с профессиональными проблемами: от нее ушла двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, затем другие ученицы – Полина Цурская, Анастасия Тараканова и Дарья Паненкова. Некоторые эксперты обвинили заслуженного тренера в том, что она неможет работать со спортсменами, которые переходят из юниорского возраста во взрослую жизнь, напоминает StarHit.

"Говорят, что Бог дает нам по заслугам и силам. Господи, я благодарна тебе, что многолетняя работа принесла плоды, и дай нам силы, чтобы перелистнуть эту страницу", – подвела итог Этери Тутберидзе.

Этери Тутберидзе написала это письмо около года назад. Однако друзья не советовали ей публиковать его – они считали, что это покажет людям слабость тренера. Этери Тутберидзе решилась на этот пост теперь, когда еще одна ее подопечная – Алина Загитова – стала чемпионкой мира.