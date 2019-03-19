Опоздавшую на тренировку Загитову послали подальше

В среду, 20 марта, российские фигуристки представят короткую программу на чемпионате в Японии. Организаторы турнира объявили результаты жеребьевки стартовых номеров.

Первой фигуристкой, которая представит Россию на турнире, оказалась Софья Самодурова. Спортсменка будет выступать под 34-м номером. За ней следует Евгения Медведева, которая покажет короткую программу 38-й. Последнее место заняла Алина Загитова. Фигуристка выступит 40-й.

16-летняя звезда попала в последнюю седьмую разминочную группу, в которую, кроме ученицы Брайана Орсера, также вошли американская фигуристка Брэйди Теннелл и японки – Каори Сакамото, Сатоко Мияхара и Рика Кихира, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что Алина Загитова пропустила первую тренировку российской сборной в Сайтаме. Ни сама спортсменка, ни ее тренер Этери Тутберидзе не прокомментировали произошедшее. Это не первый случай, когда фигуристка не смогла посетить важную репетицию. Перед чемпионатом Европы в Минске она тоже пропустила первую тренировку.

Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка дала важный совет молодой фигуристке перед турниром в Японии. Она заявила, что Алине Загитовой нужно наконец "сбросить чемпионские оковы" и правильно настроить себя перед турниром. Супруга Дмитрия Пескова добавила, что считает ее прекрасной фигуристкой.