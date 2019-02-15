Отдохнувшего в Испании Тарасова задержали прямо в аэропорту
Дмитрий Тарасов, прилетев из Испании, смело направился на российскую территорию по "зеленому коридору". Как поясняют специалисты, пересечение линии границы в этом проходе аналогично устному заявлению об отсутствии товаров, подлежащих декларированию.
Однако сотрудник таможни может остановить любого пассажира и досмотреть его кладь. Что и сделали работники "Шереметьева".
Нашли ли у Тарасова незадекларированные деньги или ценности – пока не сообщается. Если найдут – конфискуют. В лучшем случае полузащитника "Локомотива" ждет штраф, который составит как минимум половину незадекларированной суммы.
"Тарасова сейчас задержали по статье 16.4 КоАП РФ. Лучше бы алименты платил, а не через зеленый коридор с превышением ходил", – позлорадствовала по этому поводу сотрудница аэропорта. Названная женщиной статья – "Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов".
Напомним, футболист накопил долги по алиментам своей первой жене в размере 15-ти миллионов рублей. Тарасов обратился в суд, попросив об уменьшении суммы – он ссылался на снижение доходов и рождение второго ребенка. Но суд не растрогался. Так что Тарасов продолжает выплачивать ежемесячно своей дочери от первого брака 480 тысяч рублей, пишет StarHit.
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