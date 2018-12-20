Костенко и Тарасов показали грудной дочери роскошный курорт

Футболист Дмитрий Тарасов отвез жену и пятимесячную дочь на Мальдивы. Звездное семейство отдыхает на роскошном курорте.

В личном микроблоге Анастасия Костенко рассказала, что очень переживала, думала, что малышка не будет вести себя тихо в самолете, ведь от Москвы путь неблизкий – около девяти часов. Однако тревоги супруги футболиста оказались напрасными.

"Я нисколечко не сомневалась в том, что наша доченька перенесет все идеально и не ошиблась 😍🙏🏻🥰 Милашка спала весь перелет, здесь хорошо спит, правда днем ей очень жарко, но мы справляемся" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – рассказала Костенко в Instagram. Также молодая мама отметила, что для наследнице пришлось взять отдельный чемодан.

Анастасия очень удивилась, когда узнала, что в отеле много ровесников ее дочери. "Многие в ее возрасте сидят на стульчиках для кормления, едят с рук родителей фрукты... Насчет самостоятельного сидения мы пока не рискуем, хотя встает во всю ❤", – сообщила жена футболиста фанатам.

Ранее Костенко рассказала подписчикам, что ее наследница обожает плавать. Дмитрий Тарасов очень много времени проводит с дочерью в воде. Для того, чтобы пребывание на солнце для малышки было безопасным, Анастасия закупила тонну солнцезащитного крема.