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Задолжавший Тарасов ломится к бывшей жене и дочери

Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/tarasov23
Футболист Дмитрий Тарасов считает, что бывшая жена Оксана выставляет его в негативном свете. Якобы экс-супруга не дает спортсмену общаться с их общей дочерью Ангелиной, настраивает девочку против отца. Также знаменитость пояснила скандал с долгами по алиментам.
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Тарасов рассказал, что активно пытается связаться с девочкой. Однако Оксана и Ангелина на контакт идти не хотят, и он уже устал ломиться в закрытые двери.

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Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

"Я стучался в эту дверь очень долго. Пишу, отправляю аудиосообщения. Но если мама против, чтобы дочь общалась с отцом, с этим сделать что-то очень сложно", – заметила звезда спорта.

Дмитрий отмечает, что его дочь уже достаточно взрослая, чтобы позвонить или написать, однако сама она общение не инициирует и отвечает всегда неохотно. Тарасов понимает, что ребенок находится под влиянием, меж тем двери его дома всегда открыты для наследницы.

"Ребенку девять лет, ребенок сам может написать сообщение. Но она либо не отвечает, либо отвечает через неделю. Я пытался раз, второй, третий, пятый. Но это ее выбор. Люди пишут: он бросил свою дочку. Это не так, абсолютно. Для нее дверь в мой дом, в мою семью всегда будет открыта. Как только она сообразит, как только у нее мама поумнеет и скажет, что есть папа и его можно поздравить с Новым годом, это станет нормой. Но пока приходится этого добиваться через суды", – поделился спортсмен.

Также Тарасов высказался по поводу скандала с алиментами, которые якобы задолжал Ангелине. По словам Дмитрия, деньги автоматически уходят с его счета, в том, что сумма была некорректной, нет его вины. Звезда утверждает, что долг в два раза меньше 15 миллионов, о которых говорят экс-супруга и ее адвокат.

"Алиментная система построена таким образом, что я сам деньгами не распоряжаюсь: средства автоматически списываются с моего счета. Я не могу никак их удержать или не отдать. И на протяжении всего времени деньги просто списываются. Есть определенные люди, которые совершили ошибки. В клубе, в суде, среди приставов. Но это не мои ошибки. В совокупности этих ошибок, по факту, виновным остался я", – сообщил Тарасов в интервью изданию "Спорт-экспресс".

По словам футболиста, в вопросе выплаты алиментов ему активно помогает адвокат. Дмитрий уверен, что уже через месяц этот вопрос будет улажен.

Автор: Руслана Алексеева22 января 2019, 16:40
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