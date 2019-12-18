Евгения Медведева мечтает изрезать лицо

По словам спортсменки, с раннего возраста она мечтает сделать пластическую операцию. Чемпионка спокойно относится к хирургическим вмешательствам и абсолютно их не боится.
Главное, что хотела бы поменять Евгения в своей внешности – это нос. Соответственно, единственным возможным путем решения этой проблемы была и остается ринопластика.
"Если хочется что-то исправить, нужно это менять, чтобы чувствовать себя более уверенной", – заявила фигуристка.
Тем не менее, Медведева не уверена, что сделает это. Тем более, в ближайшее время.
"А вот буду ли я это делать – большой вопрос", – отметила Евгения.
Тем временем, если в природных внешних данных спортсменка видит некоторые недостатки, то в своем характере нет. Она уверена, что именно благодаря ему достигла всего, что имеет сейчас.
"Благодаря своему характеру, с одной стороны, хорошему, с другой стороны – вредному и сложному, я там, где сейчас нахожусь", – заключила чемпионка в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.
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