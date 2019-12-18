Фигуристке Медведевой дали ценные рекомендации перед операцией

Член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Левон Арутюнян уверен, что чемпионку не устраивает кончик носа. Как успел отметить специалист, он утолщенный, притом что спинка носа визуально мала.
По словам Левона, к нему часто обращаются пациенты с подобными жалобами. Как правило, после операции они остаются довольными.
Эксперт отметил, что с точки зрения эстетики маленький кончик носа будет гармоничнее смотреться с чертами лица Медведевой, сообщает Пятый канал. Но если девушка решится на операцию, есть риск, что она потеряет индивидуальность.
"Сейчас многие стремятся к маленькому, немного курносому носику. Это тренд – так называемый "инстаносик", – поведал член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов.
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