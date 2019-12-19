"Я уже устала": дочь Тутберидзе расcказала о тяжелом заболевании

Диана с шести лет профессионально занимается спортом и уже завоевала немало наград. При этом в 2,5 года у нее была выявлена сенсоневральная тугоухость. Дочь Этери Тутберидзе очень плохо слышит, для нормальной жизни и обучения ей необходимы особые условия.
Наставница прославленных российских фигуристов тренирует и свою наследницу. Несмотря на наличие тяжелого недуга, Этери никогда не делала ей поблажек.
Диана решила заявить о своей болезни публично. Девушка опубликовала в "Инстаграме" обращение к тем, кто считает ее слабой из-за проблем со слухом.
"Я уже устала читать, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет будущего из-за этой болезни и все такое. Я живу обычной жизнью, учусь в обычной школе, прекрасно слышу и разговариваю с людьми", – высказалась дочь Этери Тутберидзе.
Вместе с тем Диана призналась, что раньше у нее действительно были проблемы. В какой-то момент она решила развивать слух. "Я отказалась от аппаратов и всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что раскрылась и стала прекрасно слышать. Я смогла себя адаптировать", – пояснила юная наследница Этери Тутберидзе.
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