Этери Тутберидзе сбежала из страны ради семьи

На фотографии тренер по фигурному катанию запечатлена со своей дочерью Дианой Дэвис. "Побыла с моей лапой денек!" – подписала пост Этери.
Девочка тоже спортсменка – она выступает в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным. А тренируется в Америке. Именно туда и улетела Тутберидзе.
Дочь Тутберидзе с двух лет страдает тугоухостью, которая развилась на фоне приема антибиотиков. Это следствие врачебной ошибки. Мать возила девочку на лечение в Германию, но и там не смогли помочь.
Этери Тутберидзе продолжает тренировать Алину Загитову, которая в 2019 году выиграла чемпионат мира. Наставница активно готовит фигуристку к новому сезону.
Напомним, что накануне бывшая ученица Тутберидзе выдала тайны Загитовой. Как писали "Дни.ру", у Алины есть некоторые особенности, которые помогли ей добиться победы на чемпионате.
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